Raffy sa PNP spox: ‘Wag basta ibubuka ang bunganga

Kinastigo ni Senador Raffy Tulfo si Philippine National Police (PNP) spokesperson Jean Fajardo dahil sa pagsasabi na wala umanong pulis na sangkot sa pagpatay kay Aparri Cagayan Vice Mayor Rommel Alameda noong Pebrero 19.

“How can she say? Next time pakisabi sa kanya, ‘wag basta-basta ibubuka ang bunganga unless very sure siya na with pieces of evidence na hindi involved ang PNP dahil identified na talaga ang mga perpetrators,” diin ni Tulfo.

Tinukoy din ng senador ang umano’y katamaran ng mga pulis kaya na-ambush ang vice mayor.

Si Almeda at limang iba ay napatay ng mga armadong kalalakihan na nagtayo ng checkpoint kahit na hindi naman sila pulis.

Ayon kay Tulfo, kung nagpatrolya lang umano nang maayos ang mga mobile car at hindi nagtutulug-tulugan ang mga pulis, malamang na nahuli agad ang mga pumaslang kay Alameda

“Kung minsan kasi, nakikita ko po ang mga police mobile car naka-station lamang sa isang lugar, pinagtatawanan lang ng mga kriminal. Nagpapakita lang na tamad ang mga pulis natin,” sabi ni Tulfo. (Dindo Matining)