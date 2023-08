Purr! Muning nilagyan ng fake nails

Usong-uso ngayon ang fake nails lalo sa mga kababaihan na bet magkaroon ng aesthetic na kuko pero kakaiba ang fur parent na ito dahil nilagyan niya rin ang alaga niyang pusa.

Shinare ito ni Chameeh (@chameegurl) sa kanyang TikTok account kung saan makikita ang kanyang alaga na super slay sa fake nails nito.

Makikita sa video na ang paisa-isa niyang paglalagay rito ng kulay pink na fake nails na talaga namang cute na cute ang atake. Kalmado rin ang pusa habang inilalagay ito na tila bet na bet din ang inilalagay sa kanya.

Sa dulo ng video mapapanood ang pusa sa habit nito na pagdila sa kanyang mga paa na kanilang pamamaraan upang linisin ang kanilang sarili.

Humakot ito ng halos 4.6 milyong views at sandamakmak na komento mula sa mga user online.

Sabi ni @lykamae: “Huy saan nabili? Naawa na rin ako sa alaga ko kasi ang laki na ng sugat niya, tapos basa alam ko gets niyo yun. Panay kamot kasi siya huhu.”

“Nakokonsensya akong gupitan ng nail mga pusa ko, kasi iniisip ko paano sila makakalaban kapag inaway sila huhu,” pagbabahagi naman ni @rorrrrrrrrrsxzc.

Say ni @nat, “This is so cute, made me cry.”