Pulis vlogger namimigay ng tulong sa mga vendor, sinaluduhan

Hindi lamang nagbibigay proteksiyon kundi nagbibigay rin ng tulong sa mga nangangailangan ang isang pulis vlogger na may mahigit kalahating milyong follower na sa Facebook.

Hinahangaan ngayon ang pulis na may vlog name na GarlyRose TV.

Madalas kasi niyang tulungan ay yung mga naglalako ng paninda na nakababad sa init ng araw at ulan.

Minsan naman, binili niya ang palamig ng isang tindero at ipinamigay ito sa mga taong nagdaraan.

Miyembro siya ng Tactical Motorcycle Riders Unit o TMRU.

Narito ang reaksiyon ng ilang netizen sa kanya.

“Keep up the good work! ingat po palagi sa duty Sir. at sa mga kasama nyo God bless po.”

“Very generous si Sir GarlyRose TV tama yan lalo na sa mga senior vendor natin na nakikipaglaban nang tama sa buhay. Naninindak kana sir ah joke lang po… Natawa ako kay kuya mejo lang nman natakot… Mabuhay ka sir.”

“God bless sir.”

“Big salute idol GarlyRose TV keep it up.” (Issa Santiago)