Pekeng lawyer, 3 pa timbog sa pagnonotaryo

Arestado ang isang pekeng abogado at tatlong iba pa nang magkahiwalay na salakayin ng mga awto­ridad ang opisina ng mga ito na ginagamit sa kanilang pagnonotaryo sa Angeles City, Pampanga kahapon.

Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Director Police Major Gen. Romeo Caramat Jr., dinakip ng CIDG Field Unit 3, Task Force Fake Notaries at Integrated Bar of the Philippines (IBP) Pampanga ang mga suspek na sina Emeraldo Salenga Rosete, 55-anyos na umaaktong pekeng Atty. Jaime Manaclang at manager ng Alpha Insurance Services Popoy and Yen Notarial Service.

Inaresto rin ang umano’y mga sekretarya nito na sina Rachel Ann Bognot Julian, at Fatima Calumba, kapwa 22-anyos.

Samantala nadakip din sa hiwalay na operasyon ng CIDG si Lourdes Dizon, 53, empleyada naman ng LD Insurance service at umanoy empleyada ng isang Atty. Delfin Agcadili.

Sa ulat, magkasunod na nagsagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng CIDG Angeles Field Unit laban sa dalawang pekeng notary service noong Agosto 11 bunsod sa mga reklamo sa talamak umanong operasyon ng mga ito sa Angeles City partikular sa kahabaan ng McArthur highway sa Barangay Sto. Domingo ng lungsod na ito.

Nakuha sa opisina ng mga suspek ang mga pekeng metal notarial stamp, seal ng mga pangalan ng ginagamit nilang abogado at iba pang gamit sa pagnonotaryo.

Kinasuhan sila ng pag­labag sa Article 315 o Estafa through Falsification of Document at Usurpation of Authority. (Edwin Balasa)