Patay sa Maui wildfire, 93 na

Itinuturing na bilang ‘deadliest’ o pinakanakamamatay sa kasaysayan ng Amerika sa nakalipas na mahigit isang dekada ang mala-impiyernong sunog na kumitil sa 93 katao sa isla ng Maui sa Hawaii.

Naitala ang pinakahuling bilang ng mga kumpirmadong biktima kahapon at pinaniniwalaang madaragdagan pa ito sa susunod na mga araw sa pagrekober ng iba pang bangkay,

Sa ulat, nahigitan nito ang 61 nasawi nang tamaan ng tsunami ang isla noong 1960 bago idineklarang ika-50 estado ng US ang Hawaii at 85 indibidwal na namatay sa sumiklab na sunog sa bayan ng Paradise sa California noong 1918.

Nauna nang sinabi ni Hawaii Governor Josh Green na halos hindi niya matagalan ang kalunos-lunos na tanawin sa mga lugar na winasak ng wildfire dahil alam niyang marami pang bangkay ang madidiskubre sa mga nasunog na bahay dito.

Sa ulat, mahigit sa 2,000 istraktura ang nawasak at mahigit sa 2,100 acres o 850 hectares ang nasunog sa Lahaina at kakaila­nganin umano ng $5.5 bilyon para maisaayos ito.

Samantala, tiniyak ni Green na susuriin nila ang emergency notification system ng estado makaraang punahin ng mga residente ang kabagalan ng mga awtoridad.

Ayon sa mga ito, mas marami pa sana silang nagawa at nasagip kung agad silang nabalaan bago nilamon ng apoy ang kanilang mga tahanan.

Inireklamo nila na hindi tumunog ang mga sirena sa isla para balaan sila sa nakaambang panga­nib.

“Over time, we’ll be able to figure out if we could have better protected people,” ani Green.