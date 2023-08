Natakam kalalakihan: Sanya sobrang sexy sa yellow bikini

Nagpakita ng kanyang alindog si Sanya Lopez nang mag-celebrate siya ng 27th birthday noong August 9.

Pinost ng Kapuso leading lady sa Instagram ang kanyang pagsakay ng crystal kayak at ang suot niya ay yellow two piece bikini.

Sa isang photo ay nag-form pa ng heart si Sanya gamit ang kanyang mga kamay.

Nilagyan niya ito ng caption na, “I sea my future in your eyes.”

Naging simple lang daw ang naging celebration ni Sanya ng kanyang kaarawan. Wala siyang big party at kasama lang niya ang kanyang pamilya at ilang close friends.

Ayon pa sa aktres, biglaan daw ang pagkakaroon niya ng intimate celebration. Ang kanyang kuya na si Jak Roberto ang namahala sa biglaang handaan.

Post pa ni Sanya sa IG, “Biglaan. Walang plano. Ito yung wala naman talagang plano. Pero nandito kayong lahat kahit biglaan. Maraming salamat sobra sa masayang araw na binigay nyo sa akin. Sa lahat din po ng mga bumati, nagpadala and nagbigay ng cakes, foods and flowers maraming salamat po.”

At least bongga ang pasabog na kaseksihan ni Sanya sa kanyang birthday kaya piyesta na naman ang ang mga kalalakihan, ha!

‘Yun na!

* * *

Fabio tatay uli

Tatay na ulit ang actor-model na si Fabio Ide dahil sa pagsilang ng kanyang twin daughters noong August 13.

Sa kanyang Instagram, pinost ni Fabio ang photo ng mga paa at daliri ng kanyang newborn babies na ang pangalan ay Maya at Luna.

“Guess who decided to come to this world two months earlier? A new journey has just begun,” caption pa ni Fabio.

Noong April ay binalita ni Fabio na buntis sa twin babies ang kanyang current partner na si Ellen Fröjd.

“Happy to share our two little blessings sent from above. Words can’t explain what me and @ellenfrojd feels right now. Our brapaneses Swedish pusong pinoy babies are healthy and ready to shine. I love you so much Ellen!!! ” post noon ni Fabio sa IG.

Samantala, masayang-masaya ang panganay na anak ni Fabio na si Danielle Mikayla Oca-Ide or Dannie dahil sa kambal na kapatid.

Anak ni Fabio si Dannie kay Denisse Oca na anak ng veteran actress na si Melissa Mendez.

“My heart just melted Dannie just found out she is going to be an ate. Thank you, Lord, for the biggest blessing of 2023,” sey ni Fabio sa isang video na pinost niya sa IG.

Nasa mabuting kalagayan na raw ang mag-ina ni Fabio at nagpapasalamat ito sa mga kaibigan niyang bumati dahil daddy na siya ulit. Ilan sa mga bumati ay sina Daniel Matsunaga, Glenda Garcia, Rhian Ramos, Dimples Romana, Rovilson Fernandez, Daiana Menezes, Cris Villanueva, at Troy Montero.

Kasalukuyang napapanood si Fabio sa ABS-CBN action teleserye na ‘The Iron Heart’ na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez.