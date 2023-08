Nadine inalay FAMAS best actress award kay Christophe

Waging best actress si Nadine Lustre sa 71st FAMAS Awards. Na parang sa simula pa lang ay inaasahan na ng marami, ha!

Pagdating pa lang daw ni Nadine sa Manila Hotel, ramdam na ramdam mo na agad ang aura na mag-uuwi ito ng tropeo.

Pero para sa pelikulang ‘Greed’ at hindi sa ‘Deleter’ nanalo si Nadine, ha!

“Isang malaking karangalan na magkaroon nito. Maraming salamat po.

“Gusto kong i-dedicate sa lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta sa akin sa buong pamilya ko, sa partner (Christophe Bariou) ko, sa friends ko, my team, sa bumubuo ng Greed.

“And Direk Yam Laranas, maraming salamat for trusting in me, pushing me, and for giving me this opportunity to do great. Maraming salamat po!” sabi ni Nadine.

Oh, ‘di ba? Bongga na bukod sa pamilya niya, inalay niya ang panalo sa kanyang dyowa, ha!

Anyway, wagi rin si Nadine ng ‘Face of the Night’ ha!

Wagi rin si Noel Trinidad ng best actor para sa ‘Family Matters’.

Si Nikki Valdez ang best supporting actress para rin sa ‘Family Matters’. Panalo rin si Sid Lucero na best supporting actor para sa ‘Reroute’.

Best Picture naman ang ‘Family Matters’.

Congrats Nadine! (Dondon Sermino)