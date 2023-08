MNLF, MILF hinamon na protektahan mga Noypi

Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang 102 miyembro ng Moro National Liberation Front (NMLF) at Moro Islamic Liberation Front (MILF) na pumasok sa pagkapulis na tuparin ang pangakong pagsilbihan at protektahan ang mga Pilipino.

Ang mensahe ng Pangulo ay binasa ni Departent of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos Jr. sa oath taking at turn-over ceremony ng patrolman/woman recruitment program sa Parang, Maguindanao del Norte.

Sinabi ng Pangulo na ang sinumpaan ng mga bagong pulis ay hindi lamang para sa Philippine National Police kundi para rin sa publiko.

“The moment you take you oath, you pledge your allegiance not just to the Philippine National Police. You pledge your commitment and dedication to the public, to the Filipino people (whom) you promise to serve and protect,” anang Pangulo.

Bibigyan aniya ng armas ang mga bagong recruit para gamiting pang-protekta sa mga Pi¬lipino at sa gobyerno, at hindi laban sa gobyerno, para sa pangmatagalang kapayapaan at pagkamit ng kaunlaran. (Aileen Taliping)