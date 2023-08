Mga liyamadista iyak kay Heartening To See

LUPAYPAY ang balikat ng mga liyamadista matapos manalo ng kabayong si Heartening To See sa 2023 Philracom “2-Year-Old Maiden Stakes Race” na inilarga sa Metro Turf sa Batangas, Linggo ng hapon.

Ginabayan ni jockey Peter John “Patar” Guce, inirehistro ng pinaka-dehadong si Heartening To See ang tiyempong 1:13.2 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si MG Yumang ang P720,000 premyo.

Ipinuwesto ni Guce si Heartening To See sa tersero paglabas ng aparato habang banatan sa unahan sina Sonnet Forty Three at Bravemansgame.

Papalapit ng huling kurbada ay kumuha na ng segundo pwesto si Heartening To See at sa rektahan ay nakipagsabayan na ito sa unahan upang manalo ng may kalahating kabayong agwat sa sumegundong si Amor My Love.

Nasilo ng owner ni Amor My Love ang P270,000 habang P150,000 at P60,000 sa may-ari ng third at fourth placer na sina Sonnet Forty Three at Bravemansgame, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)