‘May hudas sa ayungin mission’

May duda ang Philippine Coast Guard (PCG) na may nagbigay ng tip sa China kaya nasabat ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas habang naglala¬yag patungong Ayungin Shoal upang magbigay ng supply sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre.

Ayon kay Coast Guard spokesman Jay Tarriela, ang anim na barkong humarang sa PCG ay nakadestino sa Mischief Reef, Pagasa Island, Bajo de Masinloc at Subi Reef bago nagtungo sa Ayungin Shoal.

Magagawa lang umano ang maniobrang ito kung nakatanggap sila ng impormasyon na magdadala muli ng supply ang mga barko ng PCG sa Ayungin Shoal.

“What we can see from here – ‘yung resupply mission, talagang pinaghandaan nila ‘yan para i-block. There is already a motive by the Chinese government to really block our resupply mission. That’s why it is not true na pinayagan lang nila na may isang supply boat na makapasok diyan. Nagkataon lang na natalo sila sa patintero nung isang boat na ‘yun kaya nakalusot,” paliwanag ni Tarriela.

“Hindi naman sa nagtitimbre. Baka nagkataon lang na meron silang intel on the ground, baka may informant kaya nalalaman nila ang movement ng ating resupply operations,” dagdag pa ng opisyal.

Itinanggi rin nito ang pahayag ng China na hindi tinamaan ng tubig ang mga barko ng Pilipinas at dinoktor umano ang video na pinakita sa publiko.

“‘Yung video natin na binobomba tayo ng tubig ay edited daw kasi nagpalabas ng video ang China na hindi tinatamaan ‘yung resuppply ships. ‘Di ba? Kung ikaw ay Pilipino bakit mo naman paniniwalaan ‘yung video na linabas ng China? ‘Yan pa ‘yung ipapakalat mo sa mga tao,” paliwanag ni Tarriela.

Matatandaan ipinatatanggal ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa pagsasabing ito raw ang ipina¬ngako dati sa kanila.

Pero ayon kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., kung sino man ang nangako sa China, binabawi na niya ito.