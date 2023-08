Manny Pacquiao naglalaway sa totoong laban ng boksing

NAGPAHIWATIG ng pagbabalik sa tunay na laban sa professional boxing ang nag-iisang eight division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao matapos ang huling pahayag nito, gayundin ang pagkumpirma ng long-time boxing coach at Hall-of-Famer trainer niyang si Freddie Roach.

Nauna nang ibinunyag ang nakatakdang exhibition match ng 44-anyos na Filipino boxing legend kontra kay kickboxing icon Sombat “Buakaw” Banchamek sa isang boxing exhibition sa Enero 2024 sa Thailand.

Subalit, tila isang daan lamang ito patungo sa inaabangang pagbabalik sa totoong bakbakan sa ibabaw ng ring ni Pacman.

“I’m coming back,” pangiting pahayag ni Pacquiao sa ambush interview ng 210 Boxing TV matapos manood ng laban nina undisputed welterweight kingpin Terrence “Bud” Crawford at Errol Spence Jr. nitong nagdaang Hulyo 29 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas.

“I have a special fight for a tune-up for recovery.”

Sa isa namang panayam ng Boxing Social sa YouTube channel, inamin naman ng 63-anyos na American trainer na nagawa niyang makausap sa telepono ang kanyang prized-fighter upang iparating ang patuloy na kagustuhang sumabak sa ibabaw ng ring para sa sinabi nitong “totong laban.”

“I talked to Manny on the phone and he said he wants to fight one more time. He does. He wants a real fight,” pahayag ni Roach, kasunod ng huling pagkatalo ng dating senador kontra Yordenis “54 Milagros” Ugas sa 12-round unanimous decision para sa World Boxing Association (Super) 147-pound title noong Agosto 21, 2021.

“I haven’t let him choose anyone yet. But it’s just, his heart, he wants one more fight.” (Gerard Arce)