Mabagal na simula problema ng Rain Or Shine sa Jones Cup

BUMIDA sa opensa sina Ivorian-Filipino Angelo Kouame, Gian Mamuyac at American big man Nick Evans pero hindi pa rin naitaguyod ang Rain or Shine matapos matalo sa Chinese Taipei Team B, 79-89, Linggo ng gabi sa 42nd William Jones Cup sa Taipei.

Matapos malubog ng 21 puntos ay nakahabol ang Elasto Painters papasok ng fourth period.

Subalit kinapos ang tropa ni coach Yeng Guiao sa final frame, hindi nila nakayanan ang tikas ng host country kaya nalasap ng RoS ang pangalawang sunod na talo sa kanilang kampanya.

“It’s actually a big improvement from yesterday but the same pattern, iyung bad first quarter, bad start. Hindi natin makuha iyung good start na hinahanap natin,” saad ni Guiao.

Nasiyahan naman si Guiao sa laro ng kanyang mga bataan sa second half kung saan ay ipinakita nila ang kanilang determinasyong manalo.

“‘Iyung pinakita namin sa second half iyun ang gusto namin na fight back, actually nanalo kami sa second half, kinapos lang,” ani Guiao.

Tumikada si Kouame ng 15 points habang tig-11 markers sina Mamuyac at Evans.

Kumana si Taiwanese-American Adam Hinton ng 17 puntos para sa Chinese Taipei habang 15 ang inambag ni Ting Jhao Jian.

Mga iskor:

Chinese Taipei B (89) – Hinton A. 17, Jian 15, Lin 13, Ma 13, Hinton R. 9, Ahmadou 8, Chen 3, Chiang 1, Sun 0, Lan 0, Chen 0, Wang 0.

Rain or Shine (79) – Kouame 15, Mamuyac 11, Evans 11, Demusis 10, Belo 9, Santillan 9, Nambatac 8, Caracut 4, Clarito 2, Norwood 0, Belga 0, Ponferrada 0.