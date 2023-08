LA Tenorio maayos recovery sa cancer

MAGANDA ang road to recovery ni LA Tenorio na na-diagnosed ng stage 3 colon cancer.

Natapos na ng veteran playmaker ng Ginebra ang 10 sa 12 sessions ng treatment.

Kapag binigyan ng go signal ng kanyang mga doktor, pwede na siyang sumalang unti-unti sa workout.

“I’m really focused on getting better, and now, it’s slowly paying off and so far, with all prayers and support from y family and frieds, even prayers of those who I don’t know, getting back to playing is not that far,” balita ng 39-anyos na guard sa PlayItRight TV nina Quinito Henson at Dyan Castillejo.

Sa mid-October ang umpisa ng two-conference Season 48 ng PBA, baka makabalik na ang Tinyente.

Bago nagpahinga sa kabuuan ng nakaraang Governors Cup, naputol sa 744 consecutive games ang streak ni Tenorio na nagbigay sa kanya ng titulong Iron Man ng PBA. (Vladi Eduarte)