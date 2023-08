KD sobrang sad sa pagkamatay ng lola

Malungkot na ibinahagi ng Kapamilya Gen Z actor na si KD Estrada sa kanyang Instagram account ang pagpanaw ng kanyang lola na si Rosalynda Estrada.

Sa kanyang Instagram story ay pinost niya ang isang black and white photo kung saan hawak-hawak niya ang kanang kamay ng kanyang yumaong lola.

“We love you, Mommyla,” sey niya sa caption.

Sa main post naman niya ay binahagi ni KD ang mga larawan ng kanyang lola na nasa ospital, at ang larawan noong buhay pa ito.

“8.14.23. May your soul find rest where your body didn’t and your conscience find peace when your mind was filled with trouble. We want you to know that we love you and will fight for you over and over again in this life or the next. our loving grandmother, Rosalynda Estrada.

“We will keep on living to make you proud, as you watched us here and continue to watch us from above (with Dove of Peace emoji),” touching message ni KD sa kanyang Mommyla.

Bumaha naman ng pakikiramay mula sa mga fans at kapwa celebrities sa comment section ng kanyang post.

Ilan sa mga unang artistang nakiramay kay KD ay sina Joseph Marco, Andrea Brillantes, Kyle Echarri, Chie Filomeno, Charlie Dizon, Adie, at ang kanyang ka-love team na si Alexa Ilacad na nag-comment ng, “We love you, Mommyla (with white heart emoji).”

Isang mahigpit na yakap, KD. (Byx Almacen)