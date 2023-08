Kathryn malayo na sa dating sweet image

Unti-unti nang nabibilad ang pagiging ‘not so very good girl’ ni Kathryn Bernardo na malayo sa kanyang sweet image sa mata ng publiko.

Matapos ang ‘vape’ issue at pag-inom nito ng alak, muling nagpatikim si Kathryn ng kanyang bagong personality sa likod ng kamera kapag kasama niya sa mga gimikan ang kanyang mga piling kaibigan.

Sa isa sa mga Instagram post niya, litaw ang tiyan ni Kathryn sa suot niyang low waist pants at natatakpan lang ng suot niyang sports bra ang kanyang dibdib (although may suot siyang vest na hindi naka-butones) habang sumasayaw sa bar.

Nilagyan ni Kathryn ng narration ang video para ipakita sa madla ang tunay niyang karakter sa likod ng kamera.

Sa mensahe, sinasabing sinasagad lang niya ang pag-i-enjoy sa ganitong edad.

Throwback video ito sa walwal birthday celebration ng kanyang kaibigan sa Bali, Indonesia kamakailan.

Hindi na alintana ni Kathryn ang magiging reaksyon ng iba para lang ipagwagwagan sa lahat ang kakaibang kaligayahan sa piling ng mga kaibigan.

Ani Kathryn sa video post, “Cheers to being forever young and making happy mems with the people who matter the most!”

Malaking tulong kay Kathryn ang pelikula niyang ‘A Very Good Girl’ para lumabas na siya sa kahon na nagkulong sa kanya bilang sweet girl sa mata ng publiko.

Anyway, magaganda naman ang mga nabasa naming komento ng ibang kaibigan ni Kathryn na puwedeng makapag-comment sa kanyang mga post.

Limited lang ang puwedeng mag-comment sa social media accounts ng girlfriend ni Daniel Padilla at isa nga sa mga nagustuhan ang kanyang pagsasayaw ay ang kapwa niya Kapamilya star na si Dimples Romana.