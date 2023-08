Kai Sotto hindi palalaruin ng SBP kapag walang medical clearance

HINDI palalaruin ang 7-foot-3 big man na si Kai Zachary Sotto sa Gilas Pilipinas sa nalalapit na 2023 FIBA World Cup hanggang walang medical clearance.

Ito ay matapos ihayag ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) na kinakailangan nitong ipatupad ang ‘no medical clearance, no play’ sa miyembro ng koponan na si Sotto.

“We are close to finalizing our agreement but we cannot move forward until our doctors receive a copy of Kai’s MRI or medicals which allow the medical team to certify that Sotto is 100 percent healthy,” sang-ayon kay SBP director of operations at team manager Butch Antonio.

Ang pahayag ng SBP ay lalong nagpalabo sa inaasahang paglalaro ni Sotto dahil sa “contract impasse” sa pagitan nito at sa kampo ni Sotto kung saan 10 araw na lamang ang natitira para sa pagho-host ng bansa sa torneo.

Bagaman pinapayagan na mag-ensayo si Sotto sa Gilas, sinabi ng SBP official na hindi pa rin ipinapakita ng kampo ni Sotto ang MRI paperwork na ipinangakong dadalhin nitong Huwebes.

“We want to showcase Kai to the world. But we also want him to be fit and able to maximize the length and experience that he brings to Gilas Pilipinas,” sabi pa ni Antonio.

Kinakailangan ang medical clearance kay Sotto para sa pambansang pederasyon upang maiwasan ang anumang legal at medikal na pananagutan sakaling ang dating Ateneo high school star ay magtamo ng isang malaking pinsala sa World Cup.

Kaya kung wala itong MRI document o medicals ay hindi makakasama si Sotto.

Matatandaan na bumalik si Sotto sa Maynila noong Hulyo 19 kasunod ng isang stint sa Orlando Magic sa NBA Summer League, na iniinda ang back pain. (Lito Oredo)