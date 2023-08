Janelle Mae Frayna, Angelo Young markado sa 2nd AQ Prime Chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa sina WGM Janelle Mae Frayna at IM Angelo Young sa magaganap na 2nd AQ Prime FIDE Standard Chess Open Tournament sa Agosto 19-21 sa Robinsons Metro East Level 3 sa Pasig City.

Inaasahang mapapalaban sina Frayna at Young sa ibang woodpushers na kasali sa 3-day event na may nakalaang P10,000 premyo sa magkakampeon.

Ang ibang kalahok ay sina IM Jose Efren Bagamasbad, WIM Marie Antoinette San Diego, inaugural champion FM Christian Mark Daluz at 13-year-old Hans Lee C. Villorente.

Suportado ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP) ang nasabing chess tournament na ang layunin ay makahanap at makahubog ng batang chess players na posibleng maging pambato ng Pilipinas sa darating na araw.

Samantala, naghahanda na ng mga woodpusher na kasali para masilo ang inaasam na premyo. (Elech Dawa)