Homicide case vs 6 pulis-Navotas pinalagan ng abogado

Pinalagan ng abogado ng pamilya ng 17-anyos na si Jemboy Baltazar na homicide lang at hindi murder ang ikinaso laban sa anim na pulis na bumaril at pumatay sa una matapos nila itong mapagkalamang suspek sa isang barilan sa lungsod noong Agosto 2.

Ayon kina Atty. Frank Tiongson at Kristina Conti ng National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), hindi katanggap-tanggap dahil mababaw lang ang isinampang reckless imprudence resulting in homicide laban kina P/EMS. Roberto Balais, P/SSg. Antonio Bugayong, P/SSg. Gerry Maliban, P/SSg. Nikko Pines Esquillon, P/Cpl. Edward Jake Blanco at Pat. Benedict Mangada gayung inosenteng buhay ang nawala dahil sa kanilang kapalpakan.

“Enough facts exist to support an indictment for murder, not just for reckless imprudence. Their claim of mistaken identity does not downgrade the crime in reckless imprudence similar to cases of road accidents.” diin ng mga ito.

Giit ng mga abogado, dapat maparusahan ang anim na pulis dahil murder at hindi simpleng aksidente ang sinapit ng binatilyo.

Kahit inamin ng mga ito ang kanilang pagkakamali, malinaw na may intensiyon umano ang mga ito na patayin ang biktima sa kabila ng kapwa walang armas si Baltazar at ang kanyang kaibigan nang maabutan nila ang mga ito na nakasakay sa isang bangka sa Barangay NBBS Kaunlaran at mapagkamalan ang biktima na suspek sa barilan.

Makikita rin anila sa video na sumusuko ang magkaibigan pero pinutukan pa rin sila ng mga pulis.

“The PNP Police Operational Procedure Manual clearly states that the use of lethal approaches must be the last resort. Either the police did not follow their own protocol, or worse, deliberately sought to commit mindless slaughter,” giit ng mga ito. (Orly Barcala)