High school player nag-collapse, tigok

PANIBAGONG trahedya ang muling bumalot sa mundo ng basketball nang sumakabilang-buhay ang no. 2 high school star mula Amerika na si Caleb White ng Pinson Valley High School matapos atakehin sa puso habang nagsasanay nitong nagdaang Huwebes (oras sa Amerika).

Nagsasagawa ng isang pick-up basketball workout ang 17-anyos na point guard nang bigla itong mag-collapse na sinubukang isalba ng eskwelahan sa abot ng makakaya hanggang sa agaranng isugod sa Alabama Hospital, ngunit idineklarang dead-on-arrival.

“It was devastating because they were working on him, giving him chest compressions,” saad ng nanlulumong ina na si Charlette White.

“Then they called it and that was it. They said it was cardiac arrest,” malungkot na pahayag ng ina na sinabing walang anumang senyales ng kondisyon sa puso o anumang karamdaman ang kanyang anak bago mangyari ang insidente.

“Our whole family was really looking forward to his upcoming senior season and afterwards, playing for a D-1 school and then perhaps the NBA,” wika naman ng lolo na si George Varnadoe Jr. “But……it wasn’t meant to be.”

Kumakamada si White ng 20.9 points, 3.8 rebounds, 3.1 assists at 1.9 steals bilang junior nang maging isa ito sa mga finalist para maging Alabama Sports Writers Association Class 6A Player of the Year.(Gerard Arce)