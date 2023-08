Dolly de Leon, Mikoy Morales wagi sa Cinemalaya

Matagumpay ang Cinemalaya 2023 Awards Night noong Linggo ng gabi sa PICC.

Nakakatuwa dahil maaga pa lang ay nagdatingan na ang lahat ng mga artista, director, production team, maging mga presenters ng bawat category.

Eksaktong alas-siyete ng gabi nag-start ang pamimigay ng awards. Marami nga ang humanga sa napakahusay na pagho-host ni Jasmine Curtis-Smith.

At ang nakakaloka, may malaking timer talaga na makikita sa screen on stage at 10 minutes before 9:00 pm ay natapos na nga ang awarding ceremony. Bale 20 awards ang pinamigay.

Narito ang ilan sa mga nagwagi:

Best Actor: Mikoy Morales (‘Tether’)

Best Actress: Pat Tinguy (‘Rookie’)

Best Supporting Actress: Dolly de Leon (‘Iti Mapukpukaw (The Missing)’)

Best Supporting Actor: Bon Andrew Lentejas (‘Huling Palabas’)

Best Picture (Full Length Film): ‘Iti Mapukpukaw (The Missing)’

Best Picture (Short Film): ‘Sibuyas ni Perpecto’

Best Director (Full Length Film): Ryan Machado for ‘Huling Palabas’

Best Director (Short Film): Mike Cabarles for ‘Makoko sa Baybay’

Special Jury Award (Short Film): ‘HM HM MHM’

Special Jury Award (Full Length Film): ‘Ang Duyan ng Magiting’

Special Award (Ensemble Acting): ‘Ang Duyan ng Magiting’

Netpac Award (Full Length Film): ‘Iti Mapukpukaw (The Missing)’

Best Sound Design: Gian Arre of ‘Tether’

Best Original Musical Score: Kindred of ‘When This is All Over’

Best Production Design: Kaye Banaag of ‘When This All Over’

Best Cinematography: Martika Ramirez-Escobar of ‘When This All Over’

Best Screenplay Short Film: ‘Hinakdal’

Best Screenplay (Full Length Film): Jopy Arnaldo of ‘Gitling’

Dumalo sa awards night si Ashley Ortega na pagkaganda-ganda. Malakas ang chika na lamang sa pagka-best actress ang Kapuso actress, maging ang leading man nitong si Khalil Ramos for best actor, para sa pelikulang ‘As If It’s True’.

Pero talo si Ashley kay Pat Tingjuy ng ‘Rookie’.

Kuwento naman sa amin ni Mikoy, hindi siya nag-expect na mananalong best actor dahil mabibigat ang mga aktor na kalaban ng pelikula nilang ‘Tether’.

Pinutol naman agad ni Micoy ang kanyang acceptance speech para hindi raw siya tuluyang umiyak.

Bongga rin ‘yung special jury award for ensemble acting nina Dolly de Leon, Agot Isidro, Bituin Escalante, Paolo O’Hara, at iba pa nilang co-stars sa ‘Ang Duyan ng Magiting’ at kumpleto talaga silang umakyat sa stage, huh!

According kay Sharmaine Buencamino, multi-awarded actress at isa sa mga juror ng Cinemalaya 19, hindi raw sila nahirapan sa pagpili ng winners kasi ‘unanimous choice’ ang mga nanalo.

Congrats sa winners at lahat ng entries ng Cinemalaya 2023! Sabi nga ni Direk Jose Javier Reyes (Competition Director), hindi raw kailangan ng bawat entry ng Balanghay Trophy (tawag sa trophy ng filmfest) dahil lahat ng kalahok ay magagaling at winner!

Bongga!