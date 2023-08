Cedric Mullins ‘ninakaw’ homer ng kalaban

BIDANG-BIDA si Cedric Mullins sa 5-3 extra inning win ng American League-leading Baltimore Orioles kontra Seattle Mariners nitong Linggo.

Ninakaw ni Mullins ang homer ni Ty France sa ninth inning bago kumonekta ng two-run homer sa 10th para kumpletuhin ang panalo.

“It’s crazy,” bulalas ni centerfielder Mullins, ipinasok sa sixth bilang defensive replacement. “There’s always that scenario of what’s better, to rob a home run or hitting one, but to do it basically within an inning is pretty cool.”

Lumundag ng napakataas si Mullins bago inunat ang braso paalpas sa wall sa center field para saluhin ang drive ni France laban kay Mike Baumann.

Una ang mukha na sumadsad sa warning track si Mullins pero hindi nakawala sa glove ang bola, binomba niya ang kamao nang palundag ding tumayo.

Magkabuhol sa 3-3 sa 10th, pinaglayag ni Mullins ang pukol ni Trent Thornton paalpas sa wall bandang kanan para paiskorin si automatic runner Gunnar Henderson. (Vladi Eduarte)