BF ni Nadine lucky charm

Si Nadine Lustre ang nanalong Best Actress sa FAMAS Awards 2023 para sa pelikulang ‘Greed’.

Sey ng entertainment press, mukhang lucky charm ni Nadine ang kanyang boyfriend na si Christophe Bariou dahil in less than a year ay naka-dalawa na siyang Best Actress awards.

“Yeah, that’s what they said,” sey ni Nadine.

“He is very proud of the work that I did. Palagi po siyang nasu-surprise whenever he sees me like doing this,” dagdag pa ng award-winning actress.

Pero hindi pa raw handa si Nadine na i-level up ang kanyang relasyon sa Filipino-French businessman dahil marami pa siyang gustong gawin sa kanyang career.

Samantala, ayaw magbigay ni Nadine ng komento tungkol sa isyung kinasasangkutan ng dati niyang boyfriend na si James Reid at ng dati niyang recording label na Careless Music.

“I’d rather not to talk about that because I’m not involved there, so I don’t want to talk about it anymore.”

Samantala, pagdating naman sa kanyang career, sey ni Nadine, dapat nga raw abangan ang mga susunod niyang pelikula.

