Bet maging Darna, Dyesebel: Andrea may trauma sa basketball

Ang bongga ng bagong vlog ni Andrea Brillantes, na kung saan ay binalikan niya ang kanyang nakaraan via mga lumang photo at video niya.

Sa content na ‘Reacting To My Old Photos & Videos’ nga kinuwento ni Andrea na pinilit lang siyang mag-artista at mag-audition ng nanay niya sa ‘Marimar’ at hindi nga siya natanggap, dahil wala siyang talent, at hindi raw siya makapagsalita.

Pero dahil nanalo raw siya sa isang beauty pageant noong 7 years old siya, nasabi niya sa sarili niya na, “I think pinanganak ako para sa mundong ito!” na showbiz nga.

At ‘yun na nga, binalikan niya ang mga old photo niya, mula noong bungal pa siya, hanggang sa nag-artista nga siya na puro ‘young’ ang ginampanan niya.

Meaning young Andi Eigenmann, young Kim Chiu at young Jessy Mendiola.

Pero siyempre ang ‘Annalisa’ serye ang hindi niya makakalimutan, dahil bida nga siya roon, na sinaktan daw siya roon, inapi-api siya roon.

Aliw rin ang deskripsiyon niya sa photo nila ni Anne Curtis, na sabi nga niya, na pinaka-idol niya sa lahat mula pa lang noong 10 years old siya.

“Di ba, kamukhang-kamukha ko si Ate Anne. Hawig kami noong bata ako! Ngayon medyo hindi na, eh!” sabi ni Andrea.

Kuwento pa ni Andrea, may moment pa raw na sinundan talaga niya si Anne hanggang sa van nito.

“How rude of me. Nasa van niya siya, at nagpa-picture ako. Ang bait ni Anne at pumayag siya. At nag-cheek-to-cheek kami! Ang kapal-kapal ng mukha ko. Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam kung sino ako!” sabi pa ni Andrea.

Pero siyempre, fan din siya ni Taylor Swift, at manonood siya sa concert nito, siyempre sa ibang bansa.

At chika pa niya, na-meet din niya si Ariana Grande. Meet and greet nga raw ‘yon kay Ariana, at hindi talaga siya kasama. Pero, dahil late ang isa, pinagdasal niya na huwag na itong dumating para siya ang maipalit, at nangyari nga.

“Hindi ka dapat magdarasal ng mga ganung bagay sa Diyos. Pero, hindi siya umabot. At ako ang naipalit.

“And after that, namukhaan pa rin niya (Ariana) ako sa concert, dahil na-focus ang mukha ko, at sabi niya, ‘Ah, I met you earlier.’ Ano ba ‘yan, baka sabihin nila mayabang ako!” chika pa ni Andrea.

Kinuwento rin niya ang tungkol sa pag-try niya na mag-basketball.

Si LA Tenorio pa nga raw ang nagturo sa kanya mag-basketball.

“It was phase. After that, hindi na ako bumalik sa basketball. Ayoko na sa basketball. Takot ako sa bola. Hindi ko kayang tumakbo!” sabi pa niya.

Siyempre, pinost niya ang mga achievement niya, tulad ng unang van na binili niya, at ang artista van na ginagamit niya ngayon.

Ni-reveal ni Andrea na ang dream role talaga niya ay DarBel, na pinaghalong Darna at Dyesebel.

Siyempre, nilait din ni Andrea ang mga old photo niya, lalo na ang makeup niya, na sabi niya ay mukhang dugyot na Ariana Grande, at pangit na styling daw niya sa pananamit.

Bongga rin ang photo na kasama niya sina Belle Mariano at Alexa Ilacad, na sabi niya ay mga true friends niya mula noon hanggang ngayon.

At siyempre, ang photo niya sa ‘Kadenang Ginto’ na nagpabago rin daw ng buhay niya.

“Sumikat ako dahil sa kanya. At dahil sa kanya nakabili ako ng bahay for my family. Kaya love na love ko si Marga!” sabi ni Andrea.

Pero all in all, kahit may mga moment daw na gusto na niyang mag-quit sa showbiz noon, nagpapasalamat siya sa na-achieve niya bilang artista.