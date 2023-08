BBM sinisipat umento sa mga guro

Kumikilos na ang Department of Education (DepEd) para pag-aralan ang pagdaragdag ng sahod ng mga pampublikong guro.

Ito ang inihayag ni Vice-President Sara Duterte-Carpio matapos tanungin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng dagdag-sahod para sa mga guro.

Sinabi ni VP Sara na inatasan na sila ng Pa¬ngulo na gumawa ng pag-aaral kung paano ba dapat madagdagan ang sahod ng mga pampublikong guro, maliban sa salary standardization law.

Nais aniya ng Presidente ang long-term na paraan o sistema para madagdagan ang take home pay ng mga guro at non-teaching personnel ng Department of Education.

“Noong pagpasok namin last year, pag-upo ko, nag-utos si Pangulong Marcos na mag-procure ng study ng hindi lang yearly increase but the long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng suweldo ng ating mga teaching and non-teaching na DepEd personnel,” paliwa¬nag ni VP Sara.

Hinihintay na aniya ng kanyang tanggapan ang resulta ng pag-aaral kung saan ikukunsidera ang aspekto ng inflation at economic indicators, at pagtaya sa magiging kalalabasan nito sa mga darating na taon.

Nitong Lunes ay magkasama ang Presidente at Pangalawang Pangulo para sa pagbubukas ng Brigada Eskuwela sa Victoriano Mapa High School sa San Miguel, Maynila bilang hudyat ng paghahanda ng Dep¬Ed para sa pagbubukas ng pasukan para sa School Year 2023-2024. (Aileen Taliping)