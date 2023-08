Anne ‘kinakati’ sa piano

Siguradong mayayanig ang apat na sulok ng bahay ni Anne Curtis ngayong nagparamdam siya ng pagka-atat na muling balikan ang pagtugtog ng piano.

Ipinost ni Anne ang isang beige color limited edition piano sa kanyang Instagram.

Ito ang naging basehan ni Anne para magparamdam sa pagnanais niyang balikan ang pagtugtog ng piano.

Anya, “Wish I never stopped. Never too late to start again though (with piano emoji) haven’t forgotten my favorite warmups.”

Hindi naman kinontra ng mga netizen ang ilusyon ni Anne dahil nagpakita na ito ng resibo sa isa sa mga naunang concert niya kung saan ay tumugtog siya sandali ng piano sa awiting ‘Chandelier’.

Suportado pa nga si Anne ni @missy_filchin at sinabing, “Such a great idea to keep on learning a new skill. Piano is endless joy.”

Siyempre, dahil may tugtugan hindi puwedeng hindi sabayan ito ng kanta kaya naman ngayon pa lang ay nakikinita na ng mga panatiko ni Anne na umaalingawngaw sa buong bahay niya sa kanyang birit voice kapag tumugtog na ang ‘It’s Showtime’ host sa keyboard ng piano. (Rey Pumaloy)