Alyssa Solomon pinarangalan bilang Best Opposite Spiker

UMUWI mang kulelat sa panalo ang Philippine women’s national volleyball squad sa 2023 Southeast Asian Women’s Volleyball League (SEA V.League), naging kapansin-pansin naman ang angking husay ni National University (NU) Lady Bulldogs star Alyssa Solomon matapos hirangin itong Best Opposite Spiker ng kumpetisyon.

Nalasap ng Pilipinas, na kinatawan ng halos manlalaro ng Lady Bulldogs kabilang si UAAP Season 84 Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen, kontra Indonesia sa 25-22, 21-25, 22-25, 24-26 nitong nagdaang Linggo sa Chiang Mai, Thailand.

Ito ang ikatlong sunod na pagkakataong hindi lumapag sa podium finish ang Pilipinas matapos ang third place sa 2019 first at second leg na ginanap sa Nakhon Ratchasima at Santa Rosa Sports Complex sa Laguna.

Muling nagkampeon ang host country Thailand nang taunin ang Vietnam sa Finals sa ikatlong beses, habang nanatiling bronze medalist ang Indonesia sa four-team regional women’s volleyball league.

Tumapos sa kabuuang 0-6 kartada ang Pilipinas sa dalawang leg sa Vinh Phuc sa Vietnam at Chiang Mai, upang maging kapareho ng men’s volleyball team na nagtapos sa parehong resulta na ginanap sa Indonesia at Pilipinas.

Ang season 84 UAAP Best Opposite Spiker at 2022 Shakey’s Super League Collegiate MVP ang ika-apat na Pilipina na nabigyan ng individual award sa SEA V.League matapos dalawang magkasunod na leg kinilala sina F2 Logistics Cargo Movers Majoy Baron bilang Best Middle Blocker at Dawn Macandili bilang Best Libero sa second leg noong 2019 at si Kyla Atienza bilang Best Libero ng Creamline Cool Smashers nung 2022 ASEAN Grand Prix. (Gerard Arce)