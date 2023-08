39 empleyado sumuko, 14 pa binalaan

Sumuko na ang 39 mula sa 53 empleyado ng pamahalaang-lungsod ng Bacolod na nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga.

Ayon kay Bacolod Police Director Noel Aliño, sumurender ang mga ito para sumailalim sa rehabilitasyon.

Samantala, binalaan naman ng opisyal ang 14 pa na sumuko hanggang sa susunod na linggo kung ayaw nilang mapabilang sa illegal drugs watchlist ng pulisya at makasuhan.

“Don’t dare me. I warned you, I will arrest all of you,” babala nito.

Nabatid na 17 sa mga sumuko ay nakatalaga sa Public Order and Safety Office habang ang 22 pa ay mula sa Bacolod Traffic Authority Office.