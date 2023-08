Yassi sawi sa love?

Single na nga ba ulit si Yassi Pressman sa boyfriend?

Sawi nga ba sa love ang Viva star?

Palaisipan kasi sa netizens ang hirit ng aktres sa kanyang cryptic posts sa social media.

Una na nga riyan ang kanyang Instagram story post na may text na, “Not triple. Not double. But SINGLE.”

Kapapansin ang pag-all caps niya sa word na SINGLE na tila’y pag-announce na single ulit siya at hiwalay na kay Jon Semira.

Sumunod naman diyan ang kanyang post na may captions na, “It’s nice to be free like this hummingbird on me.”

Ang hummingbird na tinutukoy niya ay ang kanyang hummingbird tattoo sa kanyang tagiliran na na-flex niya sa kanyang post. Ang nasabing ibon ay sumisimbolo sa joy and love.

Marami rin ang nakapansin sa pag-unfollow nina Yassi at Jon sa isa’t isa sa Instagram na end of a relationship daw ang ibig sabihin, ayon na rin sa ibang netizens.

Pero sa Instagram account naman ni Jon, hindi pa naman niya binubura ang pictures niya kasama si Yassi.

Kung matatandaan, last year ay kinumpirma ni Yassi ang relasyon nila ni Jon na isang businessman na naka-base sa Toronto, Canada.

Naku kung anuman ang ‘drama’ sa relasyon ng dalawa, sana lang ay linawin ni Yassi, ha!

‘Yun na!

(Byx Almacen)