Willie Marcial pinagsiksikan iskedyul ng 48th PBA season

SISIKSIKIN ng Philippine Basketball Association sa loob ng anim na buwan ang scheduled two-conferece ng 2023-24 season.

Uumpisahan sa Oct. 15 ang Commissioner’s Cup na may import ceiling na 6-foot-9.

“Dire-diretso ang liga, aabutin tayo ng April 2024,” ani commissioner Willie Marcial nitong isang araw. “Kasi ‘yung finals ng Commissioner’s Cup matatapos yan ng February.”

Mula pito hanggang 10 araw lang na ceasefire, lalarga naman agad ang Philippine Cup. Bago ang season-ending tournament ay ang PBA All-Star Weekend sa Bacolod.

May ilang laro ding naka-schedule sa Hong Kong kung saan nakabase ang nagbabalik sa Commissioner’s Cup na Bay Area Dragons, runner-up ng Ginebra sa parehong torneo noong Season 47.

“We will have three games sa Hong Kong and meron nang teams kung sino ang maglalaro,” dagdag ni Kume.

Nasa 15 probinsiya ang nag-offer na mag-host ng games, pero uunahin ng liga ang mga nag-host na ng PBA On Tour.

(Vladi Eduarte)