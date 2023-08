Tara sa Isabela

SENTRO ng atraksiyon ngayon ang F. L. Dy Coliseum sa Cauayan City, Isabela na magiging punong abala sa 10th Kamatyas FIDE Rated Invitational Rapid Chess Tournament sa Agosto 26-27.

“Paunahan nalang po. 200 slot lang po tayo,” sambit Linggo ni International Master Roderick Nava, co-founder ng Kamatyas Chess Club.

“Maraming salamat sa ating minamahal na sponsor at Kamatyas co-founder National Master David Almirol Jr.,” giit ni Nava.

“So thankful with sir Dave,” aniya pa.

Pinamagatang ‘David’s Gambit,’ itatampok ang 200 woodpushers sa free registration tournament na may top purse na P30K.

***

Sasambulat naman na ang 2nd AQ Prime FIDE Standard Chess Open Tournament sa Robinsons Metro East Level 3 sa Pasig City sa Aug. 19-21.

Masisilayan ang 13 years old Nauring, Pandan, Antique native na si Hans Lee C. Villorente, na nahasa ang talino kina coach Neal Garcia at namayapang NM Roland Joseph Perez.

Nakilala ang incoming Grade 8 student ng Regional Science High School for Region VI nang sungkitin ang silver medal sa standard competition ng 2022 Batang Pinoy sa Vigan, Ilocos Sur.

Ang event na sinuportahan ni AQ Prime Proprietor/President Atty. Aldwin Alegre ay may basbas ng National Chess Federation of the Philippines. Ito ay may P10K premyo para sa magkakampeon.

Ang iba pang woodpushers na kakasa sa 3-day event ay sina Woman Grandmaster Janelle Mae Frayna, IMs Angelo Young at Jose Efren Bagamasbad, WIM Marie Antoinette San Diego at defending champion Fide Master Christian Mark Daluz.

***

Binabati ko ang 8 years old chess wizard na si Danrey Seth Romualdez ng Pasig City na nasa pagkandili ni coach FM Christopher Castellano na nag-uwi ng silver at bronze medals blitz st standard play sa katatapos na 7th Eastern Asia Youth Chess Championship sa Changjiang Chess Bay, Hainan Province, China noong Huwebes.

Maligayang kaarawan naman kina IM Young at FM Rico Salimbagat.