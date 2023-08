Sunshine nag-throwback sa mga sexy picture

Ginulat ni Sunshine Cruz ang kanyang followers sa social media dahil sa pag-post niya ng mga sexy photo noong panahon na gumagawa pa siya ng sexy movies.

Kuha ang mga larawan noong 1999 at mga nakasabay niyang magpa-sexy noong era na iyon ay sina Joyce Jimenez, Patricia Javier, Priscilla Almeda, Glydel Mercado, Rica Peralejo, Ana Capri, Ynez Veneracion, at iba pa. Ang ibang photos naman ay noong maging calendar girl siya ng isang kilalang brand ng alak.

Ilan sa nagawang sexy movies ni Sunshine noon ay ‘Virgin People’, ‘Lihim Ni Madonna’, ‘Init Ng Laman’, ‘Magagandang Hayop’, ‘Ibibigay Ko Ang Lahat’, ‘Ang Kabit Ni Mrs. Montero’ at ‘Ekis: Walang Tatakas’.

May isang sexy movie si Sunshine na hindi natapos na may titulong ‘Dukot Queen’ dahil pinatigil na siya noon ni Cesar Montano sa pagpapa-sexy dahil magpapakasal na sila. Kinasal sila noong September 2000 at na-annul ito noong 2018.

Sinasariwa lang siguro ni Sunshine ang mga panahon na bata pa siya at kinabaliwan ng maraming kalalakihan.

“I found my baul full of old photos. Here are some raw photos almost 25 years ago (year 1999). More throwback photos to come,” caption pa ni Sunshine na nag-turn 46 noong July 18.

Pero kahit na tatlo ang naging anak nila ni Cesar, wala nga raw nabago sa katawan ni Sunshine. Comment ng isang netizen na parang hindi nanganak ng tatlong bata ang aktres dahil na-maintain nito ang seksing katawan 25 years ago.

Natuwa naman si Sunshine sa positive comments at ang sikreto raw ng kanyang pagiging sexy pa rin ay disiplina at magkaroon palagi ng positive attitude sa buhay.

Ang bongga lang, ha! (Ruel J. Mendoza)