Solon sinita P1B flood control pondo kada araw

Mayroon umanong nakalaang P1 bilyon kada araw ang gobyerno para sa mga flood control project pero bumabaha pa rin sa maraming lugar sa bansa, ayon kay CIBAC party-list Rep. Eddie Villanueva.

Kaya tanong ni Villanueva sa nakaraang pagdinig ng panukalang budget para sa susunod na taon, tama ba ang pinagkakagastusan ng gobyerno.

“Puro flood control structures along rivers, slope protection, revetment, river wall, etc. Madam Chair, these are the kinds of projects na pinopondohan natin in the previous years pero palala pa rin nang palala ang pagbaha sa ating bansa. Gusto ko sanang malaman kung effective ba ang ganitong approach? Heto ba ang solusyon sa problema natin sa pagbaha?” tanong ng kongresista.

Sa ilalim ng 2023 national budget, sinabi ni Villanueva na mayroong P280 bilyon ang flood control management program ng Department of Public Works and Highways (DPWH). Ito ay bukod pa sa pondo para labanan ang baha sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), National Irrigation Administration (NIA) at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Sa panukalang 2024 national budget P265 bilyon naman ang flood control budget ng DPWH bukod pa sa ibang ahensya.

“Sa aming pag-aaral, around P1 billion a (day) ang funding against flood. Meron po ba kayong assessment o review kung effective ang mga nailagay nating budget dito sa flood control? Meron po bang integrated budgeting ng flood control para hindi nasasayang ang pera, P1 billion a day, tapos andaming naaapektuhan?” tanong ng kongresista. (Billy Begas)