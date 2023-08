Sinibak na sundalo, isinelda sa pekeng pera

Pinag-iingat ng Southern Police District (SPD) laban sa pagkalat ng mga pekeng pera matapos madakip ang isang nadismis na sundalo makaraang bumili sa isang tindahan gamit ang counterfeit na pera.

Ayon kay SPD Director Brig. Gen. Roderick Mariano, kalimitang kumakalat ang mga pekeng pera pagpasok ng mga ‘ber’ months at kadalasang nabibiktima rito ang mga maliliit na tindahan o sari-sari store.

Kasunod ito ng pagkakadakip sa suspek na si Kevin Jhon Soncio, 30-anyos matapos bumili sa tindahan sa Barangay Fort Bonifacio, Taguig City noong Biyernes.

Bumili umano ito ng isang pakete ng sigarilyo at nagbayad ng P1,000. Gayunman, naghinala ang binatilyong nagbabantay ng tindahan na peke ito kaya nagkunwari itong lalabas sandali pero nagtungo ito sa kanilang barangay.

Inaresto ang suspek at nakumpiska pa rito ang siyam na pirasong pekeng tig-P1,000.

Nagpakilala pa umano itong miyembro ng Philippine Army pero natuklasan na nadismis na ito sa serbisyo.

Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code o Illegal possession and use of false Treasury or Bank Notes and Other Instruments of Credit, usurpation of authority at falsification of public documents.