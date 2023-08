Romualdez: ASEAN susi sa dagdag trabaho

Ang pagpapalakas umano ng ugnayan ng Pilipinas sa mga karatig-bansa nito ay makatutulong upang madagdagan ang mapapasukang trabaho ng mga Pilipino, ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

“We support initiatives for enhanced cooperation and partnerships with our neighboring countries as key to unlocking the enormous potential for mutual growth and development that would generate gainful work and livelihood opportunities for Filipinos,” sabi ni Romualdez.

Ginawa ng lider ng Kamara ang pahayag sa gitna ng ulat na umakyat sa 4.5% ang unemployment rate ng bansa noong Hunyo 2023 o nasa 2.3 milyong Pilipino ang naghahanap ng trabaho.

Mas mataas ito sa 4.3% na naitala noong Mayo 2023 subalit mas mababa sa 6.0% na naitala noong Hunyo 2022.

Sa 44th AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) General Assembly na ginanap sa Indonesia kamakailan, iginiit ni Romualdez na ang pag-unlad ng ASEAN region ay nakasalalay sa kooperasyon at pagtutulungan ng mga bansang kasapi nito. (Billy Begas)