Ricci Rivero sasabak sa PH Basketball Association Draft

BABALIK ng ‘Pinas si Ricci Rivero para subukang magpa-draft sa Philipine Basketball Association.

Pagkatapos ng college stint sa UP Fighting Maroons sa University Athletic Association of the Philippines, naglaro si Rivero sa Taoyuan Pilots sa Taiwan P.League.

“It’s always been the dream,” anang 25-year-old guard sa Power & Play ni dating PBA commissioner Noli Eala nitong Sabado.

Dumayo siya ng Taiwan nang magkaroon ng oportunidad, pero hindi nawala sa radar ang unang Asia’s play-for-pay hoop.

“Sa PBA, sobrang pangarap talaga na maapaglaro ako riyan,” panapos na sey ni Rivero. “Hindi lang siguro na-grab agad ‘yung opportunity kasi may chance na ma-try rin sa ibang country.”

Habang lumalaki, naimpluwensiyahan aniya siyang maglaro ng dating Fast & Furious ng Ginebra na sina Mark Caguioa at Jayjay Helterbrand.

Sa Sept. 17 ang Season 48 Draft sa Market! Market! Sa BGC, Taguig.

(Vladi Eduarte)