Rain or Shine Elasto Painters tambak vs Chinese Taipei A

SADSAD ang Rain or Shine na giniyahan ni Andrei Caracut sa unang sabak sa 42nd William Jones Cup, yumuko sa Chinese Tapei A 98-79 Sabado ng gabi sa Taipei Heping Stadium sa Taiwan.

Walang naisagot ang Elasto Painters kina Senegalese-Taiwanese Mohammad Al Bachir Gadiaga at 6-foot-11 naturalized player Will Artino sa umpisa pa lang.

Naiwan ang team ni coach Yeng Guiao 40-23 sa opening period, umakyat sa 20 sa halftime at hindi na naka-recover.

“‘Yung first quarter masama, eh,” esplika ni Guiao. “Part of the adjustment process siguro. May konting kaba pa at paninibago after that I think we can take away a lot of lesson from the first game.”

Bigong maibalik ng 18 points ni Caracut at 15 points, 16 rebounds ni naturalized center Ange Kouame ang RoS. Scoreless sa first half si import Nick Evans bago tumapos ng 14 at 12, may 11 markers si Rey Nambatac.

Nagsalnsan si Artino ng 23 points, sinegundahan ni Gadiaga ng 22 para sa host squad.

May 24-oras na naghabol ng hininga ang Painters, bumalik Linggo ng gabi laban naman sa Chinese Taipei B.

Ang iskor

Chinese Taipei A A 98 – Artino 23, Gadiaga 22, Lin TC 16, Lu 7, Lee 6, Tseng 6, Wu 6, Lin PS 5, Liu 3, Chen 2, Lee TW 2, Chou 0.

Rain or Shine 79 – Caracut 18, Kouame 15, Evans 14, Nambatac 11, Demusis 8, Santillan 6, Ildefonso 3, Clarito 2, Belga 2, Mamuyac 0, Borboran 0, Asistio 0. | Norwood DNP, Belo DNP, Ponferrada DNP

Quarters: 40-23, 57-37, 82-49, 98-79.

(Vladi Eduarte)