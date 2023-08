Priorities yarn? Dalagita nag-skin care sa baha

Talaga namang skin care is self care! Pinatunayan ‘yan ng dalagita na ito na gora pa rin sa paghihilamos kahit pa nasa kalagitnaan ng baha.

Ibinahagi ito ng user na si Gwyneth19 (@Gwynethangeltica) kalakip ang caption na, “Bilhan mo ako ng bago! Inubos mo na yang brilliant foaming facial cleanser ko, palitan mo!”

Mapapanood sa video ang dalagitang nakasuot ng neon na vest habang marahang ikinukuskos sa kanyang mukha ang dala-dalang foam cleanser. At pagkaraang malagyan ang kabuuan ng kanyang mukha ay binanlawan niya ito hindi ng tubig mula sa gripo kundi galing mismo sa baha!

Dinig ang tawanan at halakhakan mula sa kanyang mga kasama sa background na talaga namang good vibes ang hatid.

Nakatanggap ito ng humigit-kumulang 538k views at libo-libong aliw na komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @user9vf49pq9dk, aniya, “Grabeng coping mechanism talaga meron ang mga Pinoy HAHAHAHAHAHAHA.”

“Imagine yung lumubog na inidoro ng kapit bahay niyo hehehehe,” hirit ni @jswifft.

Say ni @rae, “Ikaw na lang mag a-adjust, when life gives you baha, bahala na lat.”

“Skin care is life kahit anong baha at bagyo pa yan basta nakapag-skin care hahaha,” komento pa ni @zynuny. (Moises Caleon)