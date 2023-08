Oscar Dela Hoya depresyon kinatalo kay Manny Pacquiao

MATINDING depresyon ang dinahilan ni 1992 Barcelona Olympics gold medalists at six-division world men’s pro boxing champion Oscar ‘Golden Boy’ Dela Hoya ng United States para masilat ni eight-division world king Manny ‘Pacman’ Pacquiao nu’ng Disyembre 2008.

Inamin ng Chief Executive Officer at founder ng Golden Boy Promotions na iyon ang bumagabag sa malaking bahagi ng kanyang preparasyon at sa mismong araw ng bakbakan sa Pinoy ring icon sanhi para sumuko sa eight-round referee stop contest sa Las Vegas, Nevada.

“My whole career, I’m always focused. Always determined, one hundred percent. But this time, I just felt [like my career was] over,” pagsisiwalat ng 35-anyos pa lang nang panahong iyon na future Hall of Famer Sabado sa World Boxing News.

Sa labang tinaguriang ‘The Dream Match’ kinailangang bumaba ng timbang ni Dela Hoya para makatapat sa 147-pound welterweight limit si Pacquiao, habang umakyat naman ng timbang ang huli sa nakasanayanng mula lightweight class upang magkasundong magtapat tapos hindi maitulak ang rematch kay Floyd Mayweather Jr. kasunod ang pagkabigo nu’ng Mayo 2007.

Nasa estado na rin ng mga huling bahagi ng pagboboksing si Dela Hoya, na inakalang magiging madali ang laban kay Pacquiao dahil sa kalamangan sa maraming bagay – sukat, tangkad, pangangatawan, karanasan at tibay ng panga- para maging underdog si Pacman.

Pero marami ang ‘di nakakaalam na may pinagdadaanang personal na laban ang 50-anyos na ngayon na boksingero buhat sa Los Angeles, California.

“When I entered the ring for Pacquiao, I knew something was wrong. But when he was hitting me – I was in the corner, hoping he would land the perfect punch – to end it all,” paglalahad ni Dela Hoya. “At that point, it was the peak of my depression. Or one of my depressions. It was the peak of it. So, I just wanted that fight to end.”

Bago pa mag-round 9, tinigil na ni referee Tony Weeks ang bangasan dahil umayaw ang dating Olympic champion, kung saan lamang sa score cards si Pacquiao sa dalawa sa tatlong hurado.

(Gerard Arce)