Open Billing pinakamabilis sa Philracom rating based

NAGPAKITANG-GILAS si Open Billing nang mamayagpag sa Philracom (Philippine Racing Commission) Rating Based Handicapping System nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Sinakyan ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Patty Ramos Dilema, pumoste ang nasabing kabayo ng tiyempong 1:24.8 minuto sa 1,400-meter race.

Ang panalo ay nangangahulugan ng premyong P100K para kay winning horse owner Benjamin Abalos Jr. na siyang kalihim ng Department of Interior and Local Government.

Sumegundo si Winged Heart, tumersero si Keep Da Trick at pumang-apat si Under Pressure na sinakyan ni Andreu Villegas.

Kabilang ang kaganapan sa walong karerang pinakawalan ng MMTCI na nagpasaya sa mga karerista sa kanilang pananaya.

(Elech Dawa)