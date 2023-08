May plaka na motor/kotse mo?

Isa ka ba sa milyon-milyung naghihintay ng plaka ng sasakyan mo? Yung matatapos na ang hulog mo sa banko pero wala pa yung plaka ng sasakyan mo?

Tapos mababasa mo ang balita na noong nakaraang linggo sa pagbisita ni LTO Chief Asec Vigor Mendoza II sa opisina sa Cebu, nagulat eto sa 670,000 piraso ng plake na nakatambak lang at hindi pa naipapamigay sa mga may-ari ng sasakyan. Talaga namang iinit ang ulo at kukulo ang dugo mo!

Eto pa! Nagbanta pa ang LTO na paparusahan ang mga may-ari ng sasakyan kung hindi kukunin ang kanilang plaka sa loob ng 60 araw. May nag-suggest pa na kanselahin ang rehistro bilang parusa. Ikaw na nga ang walang plaka dahil sa kapalpakan nila; ikaw pa ang paparusahan?!

Ayon sa pinakahuling ulat ni Asec Vigor, 1.8 milyon ang mga plaka na hindi pa nakukuha ng mga may-ari ng sasakyan. Kung masusunod ang pangako niya, ipapamahagi lahat eto hanggang Setyembre 2023.

Gusto ng LTO Chief na ayusin ang sistema ng pamimigay ng plaka. Isa sa kaniyang tinitingnan ay ang paggamit sa mga malls para bilisan ang paghahatid ng plaka. Kung sasabayan pa eto ng appointment system, maiiwasan ang kaguluhan sa pamamahagi.

Pero isa sa nakikita nating problema para sa maayos na pamamahagi ng plaka ay, kung papaano malalaman ng mga naghihintay na may-ari ng sasakyan na ang kanilang plaka ay tapos at handa na.

Halimbawa, 16 milyong may-ari ang naghihintay ng plaka. Paano malalaman kung sino sa mga iyan ang kasama sa 1.8 milyong plaka na tapos na?

Ilang araw nating sinubukan ang sinasabing website (https://ltoplatereplacement.com/) para malaman. Pero hanggang naisulat natin ang artikulong eto, hindi tayo nakapasok sa website. Eto muna ang dapat ayusin ng LTO. Dahil kung hindi, 16 milyong may-ari ang dadagsa sa opisina ng LTO at sa mga malls. Hindi ninyo kayang i-handle ang bilang na yan kahit sabihin pang sa loob ng 60 araw.

Mabibiktima lamang ang ating mga kababayan ng mga fixer at mga magsasamantala sa kanilang kalagayan. Ngayon pa lamang, matunog na ang balita na may nag-aalok ng tig P200 sa mga ayaw pumila. Siguradong tataas pa ang alok kapag mahaba ang pilahan at hintayan sa pagkuha ng plaka. Pagkakaperahan lang ang mga kawawang kababayan natin.

Sa kabilang banda, nilinaw ni Asec Vigor na ang bantang parusa kapag hindi kinuha ang plaka ay hindi patungkol sa mga may-ari ng sasakyan. Eto ay para sa mga tauhan ng LTO at sa mga dealer na nagbenta ng motor at sasakyan.

May bago ng supplier ang LTO; eto ang Trojan-Tonnjes Joint Venture (TTJV). Nangako ang supplier na kumpletong idedeliver ang 16,040,630 plaka sa LTO sa volume na 60,000 piraso kada linggo. (Yung mga magaling sa math diyan, paki-kuwenta ninyo kung ilang linggo ang kakailanganin para mabuo ang 16 milyon delivery.)

Eto pa. For reference lang. May 7,800 bagong kotse at 44,000 bagong motorsiklo ang nirerehistro kada linggo. Diyan pa lang, halos kulang na ang delivery ng TTJV; paano na ang mga backlog?!