Kylie todo iwas pag-usapan sina Aljur, AJ

Ang daming nanood sa live ni Kylie Padilla sa Instagram. At tuwang-tuwa ang mga fan kung paano magpaka-‘nanay’ si Kylie sa dalawang anak nila ni Aljur Abrenica.

Panay ang puri ng mga fan kay Kylie bilang ina, dahil habang nakikipag-chikahan sa mga fan, sumasagot ng mga tanong, hayun nga siya at sinasabay ang pagpapakain sa bunso niyang anak.

Kasabay rin noon ang pagbibigay niya ng instruction sa panganay niyang anak, na noong mga oras na `yon ay katatapos lang maligo, sa kung ano ang dapat gawin, o kainin, inumin.

At siyempre, ilan sa mga tanong ay ang mga proyekto niya.

Na sabi nga niya ay malapit na raw at dapat abangan ang ‘Sang’gre’.

Pero at the same time, nagti-taping din daw siya ng ‘Voltes V: Legacy’, kung saan ay guest nga siya.

“Meron pa rin akong taping sa ‘Black Rider’. Feeling ko mas mauuna ang ‘Voltes V’ guesting ko!” sabi pa niya.

Ang ‘Black Rider’ nga ay ang project nila nina Ruru Madrid, Matteo Guidicelli.

At marami pa rin silang fan ni Ruru, dahil wish nila ay mag-collab daw sa YouTube ang KyRu.

At siyempre, may mga nagtatanong kung kumusta na siya ngayon.

“I’m doing okey.

“Mothering is mothering! That’s it!” chika lang niya.

Pero, may mga tanong, mensahe na mabuti na lang daw at hindi niya nabasa.

“Buti na lang hindi ko nabasa kung ano man ang comment na `yon!” sabi niya.

Well, ang mga comment kasi ay…

“Kylie mas maganda ka kay AJ Raval.”

“Kylie ano masasabi mo nasa abroad sina Aljur at AJ?”

“Kylie walang panama sa ganda mo si AJ.”

“Kylie mas sexy, maganda, fresh ka kay AJ.”

Well, buti na nga lang, ‘di ba? Or else, baka naintriga na naman, o sabihing bitter si Kylie kay AJ.

At yes, mas okey na rin na todo iwas si Kylie na pag-usapan sina Aljur at AJ, ha! (Dondon Sermino)