Kathryn dinumog sa Cinemalaya

Pinagkaguluhan ng mga tao sa Cinemalaya Film Festival sa Philippine International Convention Center (PICC) si Kathryn Bernardo noong Sabado ng gabi.

Dinumog nga ang girlfriend ni Daniel Padilla at lahat halos ay gustong makapagpa-selfie sa phenomenal box office queen.

According to Kath, pumunta siya sa PICC para sumuporta sa pelikulang Pilipino at para na rin sa kanyang bagong nanay-nanayan na si Dolly de Leon.

Dumalo nga si Kathryn sa last night of showing ng pelikulang ‘Iti Mapukpukaw (The Missing’). Bida sa first animated full length film na ito ng Cinemalaya si Dolly.

Magkasama sa inaabangang pelikula na ‘A Very Good Girl’ sina Kath at Dolly kaya expected na ang pagsuporta ng una sa huli lalo na at sobrang naging malapit sila sa isa’t isa habang ginagawa nila ang nabanggit na pelikula.

Dalawa nga pala ang pelikula ni Dolly sa Cinemalaya 2023 at magkasabay ang mga ito sa 6:15pm screening sa magkatabing sinehan noong gabing iyon, pero mas pinili nga ni Kath at ng mga kasama niyang sina Jake Ejercito (co-star niya sa ‘AVGG’) at kaibigang si Alora Sasam na panoorin ang animated film ng international award-winning actress kesa sa isa nitong movie na ‘Ang Duyan ng Magiting’.

Matagal na nga rin palang pinapangarap ni Kath na makasali sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival at sana nga raw next year or sa 2025 ay makapanood na tayo ng isang Kathryn Bernardo movie na kasama sa main competition ng nasabing filmfest.

And speaking of the movie ‘A Very Good Girl’, pinalakpakan at nagsigawan ang mga tao sa loob ng sinehan nang ipinalabas ang teaser nito bago magsimula ang screening ng ‘Third World Romance’ na closing film naman ng Cinemalaya 2023.

Tuwang-tuwa nga ang katabi naming si Petersen Vargas (na director ng Dolly- Kathryn movie at nanood din ng ‘Third World Romance’ screening) dahil ang daming nag-congratulate sa kanya, huh!

Bongga!