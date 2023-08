Kahit ‘di ‘truly sorry’: Carla napatawad na si Tom?

Matagal na hindi nagparamdam sa social media si Carla Abellana.

Kung may pino-post man siya sa kanyang Instagram account, puro pictorials naman niya para sa kanyang mga endorsement o ang kanyang pagtulong sa animal welfare organization na PAWS o Philippine Animal Welfare Society.

Wala rin si Carla sa ilang malaking events na nagdaan tulad ng GMA Gala 2023. Walang paliwanag ang aktres kung bakit hindi siya dumalo ng kanyang home TV network. Hindi rin nakakasama si Carla sa ilang regional shows ng mga kapwa niya Kapuso stars.

Iniisip na lang ng marami na baka abala si Carla sa pag-asikaso ng kanyang pinapagawang bahay na malapit na niyang lipatan. May business din siya na paggawa ng scented candles.

Nag-post din noon si Carla ng tungkol sa healing and self-love journey, na may visual poem titled ‘Mahinahon’.

Pero noong August 12 ay marami ang nagulat dahil biglang nag-post ng isang video si Carla sa Instagram at nag-share ng isa sa mga natutunan daw niya sa buhay.

Sey ni Carla sa video, “One of the hardest lessons in life is to forgive someone who was never truly sorry.”

Ilan sa mga netizen na nakapanood ng video ni Carla ay hinulaan na baka ang ex-husband niyang si Tom Rodriguez ang pinaparinggan ng aktres.

Akala ng marami ay naka-move on na si Carla sa nangyari sa kanila ni Tom. Ang ex-husband kasi niya ay mukhang naka-move on na dahil busy na ito sa mga show sa Amerika kunsaan ito naka-base ngayon.

Ang Instagram account nga pala ni Tom ay disabled pa rin kaya walang masyadong update sa aktor at nakikita lang ang mga ganap niya sa Amerika kapag tina-tag siya ng mga nakakasama niya sa postings nila.

Anyway, huling napanood si Carla sa ‘Voltes V: Legacy’ at natapos na raw ng aktres ang taping ng teleserye nila nina Gabby Concepcion at Beauty Gonzalez na ‘Stolen Life’.

Hintayin na lang natin na mag-promote si Carla at kung may sasabihin pa ba siya tungkol kay Tom, ha!

‘Yun na!