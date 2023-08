Inspirasyon ko ang mga kabataan sa karangalang natanggap mula BulSu at PNU 

Isang karangalang matanggap ng inyong lingkod ang honorary Doctor of Laws mula sa Bulacan State University (BulSU) noong Hunyo.

Nakalulugod ang pagkilalang ito sa mga adbokasiya sa edukasyon na ating isinulong at patuloy na isinusulong, kabilang na rito ang ating pagpasa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act (Republic Act No. 10931) o mas kilala bilang Free Higher Education Law.

Upang masiguro na magpapatuloy ang edukasyon para sa mga estudyanteng naka-enroll sa mga State Universities and Colleges (SUCs) at Local Universities and Colleges (LUCs), patuloy nating isinusulong ang pagkakaroon ng sapat na pondo para sa maayos na pagpapatupad ng nasabing batas.

Noong nagdaang taon, iniulat ng Commission on Higher Education (CHED) na 1.97 milyong mag-aaral mula sa 220 higher education institutions ang hindi na kinailangang magbayad ng tuition and miscellaneous fees mula School Year (SY) 2018-2019 hanggang SY 2021-2022.

Iniulat din ng CHED na sa naturang mga school year, nasa 364,000 ang nakinabang sa Tulong Dunong Program ng pamahalaan at sa Tertiary Education Subsidy (TES)—isang uri ng tulong pinansyal para sa mga pangangailangang pang-edukasyon, kasama na ang mga aklat, transportasyon, board and lodging, allowances para sa mga disability-related expenses, at iba pa.

Malugod rin nating tinanggap nitong nagdaang Pebrero lamang ang honorary degree na Doctor of Education, honoris causa, mula sa Philippine Normal University (PNU). Ito naman ay isang pagkilala sa pagtaguyod natin sa mga batas na tulad ng Excellence in Teacher Education Act (Republic Act No. 11713), GMRC and Values Education Act (Republic Act No. 11476), at Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education Act (Republic Act No. 11650).

Kung inyong matatandaan, noong kongresista pa lamang tayo ay inihain na ng inyong lingkod ang Free Higher Education Act (House Bill No. 5905). Ito ang unang panukalang batas na nagsulong ng libreng kolehiyo sa mga SUCs. Noong mahalal ang inyong lingkod bilang Senador noong 2016, muli nating inihain ang ating panukala na naging ganap na batas noong Agosto 2017.

Taos puso ang aking pasasalamat sa lahat ng bumubo ng BulSu para sa pagkilala ng ating mga adbokasiya upang gawing abot-kaya ang edukasyon para sa mga kabataan. Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, patuloy nating titiyakin na makakatanggap ang mga kabataang Pilipino ng abot-kaya at dekalidad na edukasyon upang matiyak ang kanilang magandang kinabukasan.