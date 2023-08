Inaabangan na! Toni, Paul may pa-face reveal sa baby

Ang bongga lang dahil ang dami nang nag-aabang para sa pa-face reveal ng mag-asawang Toni Gonzaga at Paul Soriano para sa baby girl nilang si Paulina Celestine Gonzaga Soriano na ipinanganak noong Biyernes (August 11).

Sa picture kasi ng mag-ina na ipinost ni Paul, hindi kita ang mukha ni Baby Polly.

Nang maka-chat naman namin kahapon ng madaling araw si Mommy Pinty Gonzaga, nabanggit ng nanay ni Toni na ang mag-asawa raw ang magpo-post ng picture na kita na ang mukha ni Baby Polly.

“Bilin kasi nila (Toni, Paul), sila ang magpo-post ng pictures na kita ang face. ‘Yung pictures ko kasi kasama si Baby Polly, puro kita ang mukha,” sey ni Mommy Pinty kaya nga wala pa siyang posting ng picture ng kanyang bagong apo.

Actually, nasa St. Luke’s si Mommy Pinty habang ka-chat namin siya.

Busy nga raw siya sa pag-aalaga sa kanyang apo.

“Sorry, nasa St. Luke’s kasi kami, nagbuhat sa baby girl namin, hehehe,” tsika ni Mommy Pinty dahil matagal nga siyang maka-reply.

Sobrang saya nga si Mommy Pinty na dalawa na ang apo niya, na ang una nga ay ang panganay na anak nina Toni, Paul na si Seve.

So ano ang masasabi niya at lola na naman siya, at babae pa ang bago niyang apo?

“Praise God! So happy for another blessing. July 23 onwards advise ng OB Gyne puwede na siya (Toni) manganak, pero inabot pa ng August 11, talagang sinabik kami ni Baby Girl Polly. Ayaw kasi bumuka cervix ni Toni, eh. Pero worth the wait naman, super cute niya (her new apo). God is sooo good!”

Naku, sa excitement pa lang ni Mommy Pinty habang ka-chat namin siya ay obvious namang ang ganda at healthy ng kanyang bagong apo, ha!

Anyway, isa si Mommy Pinty sa masasabi namin na sobrang ma-PR na nanay ng artista. Palagi ngang nagre-reply ang nanay nina Toni at Alex Gonzaga kapag nagtatanong kami tungkol sa kanyang mga anak.

‘Yun na!