Ilagan, Isabela I-Corn complex , malaking tulong sa mga magsasaka

Pormal na pinasinayaan kamakailqn ang I-Corn complex sa Marana 1st, city of Ilagan sa pangunguna nina city mayor Josemarie Diaz at Vice Mayor Kiyrrl Bello kasama ang mga miyembro ng city council.

Ang nasabing pasilidad ang masisilbing sentro ng makabagong teknolohiya na hihinang sa sistema sa pag-aani ng mais sa Ilagan bilang ‘corn capital’ ng bansa.

Ayon kay Mayor Diaz, babasagin ng I-Corn facility ang lumang sistema sa industriya ng pagmamais dahil ito ang magiging sentro ng innovation and new technology na isang paraan nang pagsulong ng lalawigan sa larangan ng agrikultura .

Aminado ang alkalde na malaking hamon sa kanila ang malalakas na bagyo na humagupit at nagpapadapa sa kanilang maisan ngunit sa pamamagitan modernong pasilidad gaya ng mechanical dryer at multi crop drying pavement na solusyon para maiwasan ang pagkabulok ng mga aning mais at bigas

Kung dati ay mag-aani lang at ibinibenta sa labas ang mais sa city of Ilagan, sa itatayong I-Corn complex, magiging sentro ito ng food production sa pamamagitan ng tinatawag na forward integration kung saan lahat ng cycle mula sa harvest at post harvest ay mako-cover ng planta para sa hangaring makamit ang food security ng bansa.

Mas maraming kalidad na ani, mas maraming kita para mga magsasaka ng mais at bigas, turan pa ni Mayor Diaz.

Ayon kay mayor, alay ito ng lokal na pamahalaan para sa 180,000 Ilaguenos partikular sa mga corn farner para mas madagdagan ang kaalaman at kita sa pagmamais na bahagi ng vision na “Ilagan Towards a Liveable City 2030”

Ang lungsod ng Ilagan ang itinananghal na corn capital ng bansa sa nakalipas na 7 – taon.

Si Senador Mark Villar ang tumayong guest speaker sa ground breaking ceremony, at nangakong patuloy na susuportahan ang Ilagan para makamit ang mithiing maging liveable city sa 2030.

“Sususportahan ko po ang phase 1 and 2 para matapos ang I- Corn complex. Gagawin natin ang lahat para madagdagan ang biyaya ng Ilagan. Walang tigil ang suporta, walang tigil ang pagmamahal namin sa Ilagan,” turan pa ng senador . (Elvie Altez)