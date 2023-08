Hernandito Pineda, ‘Pinas lalabanan ang mga Chinese

PITONG bansa sa pangunguna ng powerhouse China ang nagkumpira ng paglahok sa itataguyod ng ‘Pinas sa tulong ng National Masters’ and Seniors Athletics Association of the Philippines na 22nd Asia Masters’ Athletics Championships sa Nobyembre 8-12 sa New Clark City sa Capaz, Tarlac.

Nabatid kay NMASAAP president Jose Ang Jr .na maagang nagsumite ng kanilang listahan ang mga de-kalibre at dating mga Olympics medalist na atleta mula sa China, gayundin sa anim na iba pang bansa na sasali sa limang araw na kaganapan.

“Natutuwa kaming ipahayag na ang mga atleta mula sa hindi kapani-paniwalang mga bansang ito ay nag-sign up na upang ipakita ang kanilang mga kasanayan at hilig sa athletics,” bulalas Linggi ni Ang.

Kabilang sa mga sasabak din bukod sa sina at ‘Pinas ay ang Iran, Hong Kong, Kazakhstan, Uzbekistan, Lebanon at Malaysia.

Ang 22nd Asia Masters’ Athletics Championships ay nangangako na tunay na ipagdiwang ang athleticism at camaraderie sa mga kalahok mula sa magkakaibang background at kultura.

Isa sa inaasahang magiging bet dito ng NMASAAP ay si Hernandito Pineda.

(Lito Oredo)