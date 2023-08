Excited nang pakasal: LJ Reyes rumampa na naka-belo sa New York

Ang bongga ng shower party ni LJ Reyes, ha!

Imagine, rumampa siya na naka-‘belo’ at puting dress sa kahabaan ng kalsada ng New York City.

At siyempre, agaw atensyon nga si LJ, dahil sa outfit niya, at bag na dala niya na may ‘bride’ na nakasulat.

At kitang-kita sa mukha ni LJ ang kaligayahan na hindi niya naranasan sa mga nakarelasyon niya sa Pilipinas. Ibang-iba ang ngiti ni LJ, na lalong nakadagdag ganda sa kanya.

“Celebrating this (wedding ring) today!” sabi ni LJ habang rumarampa sa gitna ng maraming tao sa NYC.

“Lol I never thought I will experience this in NYC. Thank you so much girls!” sey pa niya sa photo na kasama ang mga kaibigan niya na may pakana ng shower party.

“Pressure!” hirit naman niya sa nagsasabi na ngayon pa lang ay sure na sure na sila na magiging pinakamagandang bride si LJ sa mismong kasal niya.

“Nahiya me. Nagalit yata yung isang kotse!” sabi ni LJ sa photo na rumampa nga siya sa pedestrian lane, na mukhang may kotse nga na tumigil para mapagbigyan ang photo shoot na `yon.

Anyway, excited na nga ang mga kaibigan ni LJ sa wedding nito kay Philip Evangelista. (Dondon Sermino)