Ex-Manila vice mayor Danny Lacuna pumanaw na

Inanunsiyo ni Manila Mayor Honey Lacuna-Pangan ang pagpanaw ng kanyang ama na si da­ting Manila Vice Mayor Danilo Lacuna sa edad 85 kahapon nang umaga.

Ayon sa alkalde na panganay na anak ni Lacuna, payapang sumakabilang-buhay ang kanyang ama sa tabi ng kanyang mga mahal sa buhay.

“A man of great service and compassion, Danny touched many, creating a life that spans further than just his years and into the hearts of us all where he will remain forever,” ayon sa alkalde.

Samantala, iaanunsiyo pa ng pamilya Lacuna ang ilang detalye sa kanyang burol.

Nagsilbi ang matandang Lacuna bilang konsehal ng Maynila mula 1968 hanggang 1975 at na­ging Vice Mayor noong 1970 hanggang 1971, 1988 hanggang 1992 at pinakahuling termino ay noong 1998 hanggang 2007.

Si Lacuna ang founder ng political party na Asenso Manilenyo na siyang nagdala sa kandidatura ni dating Manila Mayor Isko Moreno at kay incumbent Mayor Honey Lacuna.

Naulila ni Lacuna ang kanyang asawang si Melanie ‘Inday’ Lacuna at limang anak na sina Honey, Lei, Dennis, Liza, at Philip. (Juliet de Loza-Cudia)