Eskandalo ‘di kinaya, NBP chief nagbitiw !

Bumitiw na sa Bureau of Corrections (BuCor) ang hepe ng New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City dahil sa samu’t-saring kontrobersiya at anomalya na ipinupukol sa kanya sa loob ng Bilibid na sentro ngayon ng imbestigasyon ng Kongreso.

Sa isang pahinang resignation letter, sinabi ni Supt. Angelina Bautista na hindi na ito komportable na magtrabaho pa sa BuCor.

“I am no longer comfortable working due to controversies and baseless accusations hurled against BuCor, much more against me,” ani Bautista sa sulat.

Wala pang pahayag ang pamunuan ng BuCor hinggil sa pagbitiw sa serbisyo ni Bautista pero nauna ng inalis ito bilang “OIC” ng NBP ni BuCor Director General Gregorio Catapang matapos magsagawa ng imbestigasyon ang Kongreso.

Ayon kay House Committee on Peace and Order and Security Chairman Cong. Daniel Fernandez, “at least we are seeing now result of our investigation”.

Ang komite ni Cong. Fernandez ang nag-iimbestiga ngayon sa mga problema sa loob ng Bilibid, kasama ang Committee on Justice sa pangunguna ni Cong. Juliet Ferrer, matapos isiwalat ito ni Deputy Majority Floor Leader Erwin Tulfo kamakailan.

“Marami pang dapat ipaliwanag si Col. Bautista and her resignation from the service does not get her off the hook,” dagdag ni Fernandez.

Nag-umpisa ang lahat ng i-expose ni Cong. Tulfo noong Hulyo 18, 2023 na may nawawala na isang person deprived of liberty (PDL) sa maximum compound ng NBP.

At sa unang hearing ng Kongreso, inilantad ni Tulfo ang iba pang anomalya tulad ng free wi-fi sa Bilibid, puwede ng mag-order ng pagkain online ang mga inmates, pagpasok ng mga mamahaling alak at iba pang kontrabando sa loob, libreng concert tuwing Biyernes ng gabi, at marami pang iba.

“And lahat ng ito, alam ni Col. Bautista, pero wala siyang ginawa,” pahabol ni Cong. Fernandez.

Tuloy ang imbestigasyon ng Kongreso “in aid of legislation” sa mga problema sa NBP.